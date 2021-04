Roma, l'ex Rudiger: "Spero batta il Manchester United e vada in finale di Europa League"

In campo ieri nella semifinale di andata tra Chelsea e Real Madrid, il difensore ex Roma Antonio Rudiger ha trovato il tempo di dedicare un pensiero agli ex compagni in vista della semifinale di Europa League contro lo United in programma domani: "Ho giocato nella Roma e le auguro il meglio, spero vincano contro lo United e vadano in finale", ha detto a Sky.