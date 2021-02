Roma, l'infortunio non ha scalfito l'immagine di Zaniolo: sarà testimonial di Dolce e Gabbana

Nicolò Zaniolo è pronto per l'ultimo sprint necessario per il ritorno in campo ad aprile e conseguentemente per tornare al top della forma in vista dell'Europeo. Il talento romanista, dopo le visite mediche effettuate questa mattina a Villa Stuart, tornerà a Trigoria per proseguire il lavoro di recupero che presto lo riporterà in campo. Nel frattempo la sua immagine è stata tutt'altro che oscurata dall'infortunio, visto che presto potrebbe diventare testimonial di Dolce e Gabbana per cui ha già effettuato un servizio fotografico in uscita in questi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.