Roma, la semifinale di Europa League potrebbe cambiare il destino di Fonseca

Paulo Fonseca questa sera contro l'Ajax si gioca molto se non tutto. L'accesso alla semifinale di Europa League, a prescindere dalla clausola di rinnovo in caso di accesso alla prossima Champions League, potrebbe ribaltare le aspettative sue e della Roma in vista della prossima stagione. Eliminare gli olandesi e arrivare tra le prime quattro di una competizione europea darebbe un grande valore a tutto il suo lavoro. Questo peserebbe tanto anche agli occhi dei Friedkin e delle loro valutazioni per la panchina della prossima stagione, ma anche agli occhi di chi, a livello internazionale, potrebbe puntare su di lui in caso di addio ai giallorossi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.