Roma, le 48 ore di Mkhitaryan e le due ipotesi: rinnovo o si libera a zero

Soltanto 48 ore, poi si saprà quale sarà il futuro di Henrikh Mkhitaryan. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione contrattuale del centrocampista giallorosso, con le due ipotesi sul tavolo: o il giocatore rinnova l'accordo col club oppure andrà via a parametro zero. Entro martedì l'armeno - si legge - potrà comunicare alla società l'intenzione di andare via. Al momento l'offerta è quella di un biennale, ma la possibilità di fare la Champions può portare altrove l'ex Manchester United.