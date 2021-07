Roma, le cessioni rallentano ancora il mercato. Attesa per Rui Patricio e Xhaka

vedi letture

E pur si muove. La frase di Galileo Galilei è quanto mai calzante se accostata al mercato estivo della Roma. Dei passi, seppur piccoli, sono stati fatti grazie alle cessioni di Under e Pau Lopez al Marsiglia. Quella del turco è ufficiale già da qualche giorno, mentre si attende quella del portiere che ha superato le visite mediche con il club francese e porterà nelle casse giallorosse 500 mila euro di prestito oneroso più altri 11 milioni di riscatto al determinarsi di precisi obiettivi sportivi (una ventina di presenze con l’OM). Insomma, Tiago Pinto ha fatto un po’ di spazio per i primi colpi in entrata che sono identificati in Rui Patricio e Xhaka. Entrambi hanno l’accordo economico con la Roma, manca da definire solo quello tra le due società. Per il portiere portoghese è questione di ore e poi sbarcherà nella Capitale per firmare un contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Al Wolverhampton, invece, andranno circa 11 milioni, mentre per accelerare su Xhaka sarà fondamentale smuovere qualche altra pedina in uscita. Sono ancora diversi, infatti, i profili fuori progetti a cui la Roma sta trovando una collocazione. Da Santon a Pastore, passando per Nzonzi, Coric, Bianda, Florenzi e Pedro. Anche lo spagnolo è finito nella lista degli indesiderati e nessuno di questi giocatori citati si allenerà con il resto dei convocati per il ritiro che comincerà oggi a Trigoria. Se Nzonzi ha rifiutato il Benfica, per Pastore si sta cercando la soluzione migliore che potrebbe portarlo in a un ritorno in Argentina. Il Telleres è interessato, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un oceano ancora che dilaterà la trattivi. Santon, invece, potrebbe finire in Turchia, mentre Florenzi ha diversi estimatori in Italia, nonostante la Roma preferirebbe venderlo all’estero. Dunque per ora tutto è appeso alle cessioni, senza queste impossibile sbloccare il mercato in entrata che prevederà anche l’acquisto di un laterale sinistro dopo l’infortunio di Spinazzola. “Sarà un rinforzo per il mercato invernale” ha detto ieri a Talks Sport Mourinho. Parole che anticipano quelle di oggi in conferenza stampa in Campidoglio. Sarà la presentazione ufficiale davanti ai suoi nuovi tifosi e per l’occasione saranno tutti presenti alla Terrazza Caffarelli. Dai Friedkin a Fienga, passando per Pinto: nessuno escluso.