Roma, le ipotesi per il dopo Fonseca

In casa Roma si guarda al futuro e le grandi manovre prevedono ovviamente anche discorsi ad ampio raggio legati alla panchina. Se da un lato è vero che il tecnico attuale, Paulo Fonseca, ha ricevuto proposte provenienti dall’estero ed in particolare modo dallo Spartak Mosca e dal Nizza, dall’altro è altrettanto evidente che o giallorossi in caso di divorzio dal portoghese si stanno guardando intorno per predisporre il loro futuro. Tra i nomi più appetibili spiccano quelli di Allegri e Sarri, con due differenze chiave. Il primo si porterebbe dietro una sorta di rivoluzione, mentre l’ex allenatore di Napoli e Juventus si accontenterebbe di qualche aggiustamento ad una rosa che ritiene già più che competitiva così come è tutt’oggi. Insomma, due possibilità diverse per un futuro tutto da scrivere, ammesso che alla fine si decida davvero di separare la propria strada da quella di Paulo Fonseca.