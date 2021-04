Roma, Man United e Chelsea vogliono Zaniolo ma i Friedkin proveranno a blindarlo

vedi letture

Il Manchester United è in pressing sulla Roma per arrivare a Nicolò Zaniolo e anche il Chelsea si è informato a proposito del giocatore ormai prossimo al rientro. un acquisto che potrebbe rivelarsi un vero affare, visto che il suo costo ora non potrebbe superare i 30 milioni visti i recenti infortuni, però i Friedkin non hanno intenzione di cederlo. Il problema è l'ingaggio che dalla Premier potrebbero garantirgli, visto che i primi approcci rivelano offerte da 5 milioni netti a stagione, non in linea con le difficoltà che i giallorossi hanno a causa del pesante rosso di bilancio. La Roma non lo ha mai lasciato solo e punta anche sulla gratitudine dell'attaccante che il 10 aprile dovrebbe rivedere il campo con la Primavera nella sfida alla Fiorentina. A riportarlo è Il Messaggero.