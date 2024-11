Roma, Mancini: " Alla prima sbavatura prendiamo gol e non portiamo a casa i tre punti"

Gianluca Mancini, in gol con la Roma nella sfida di Europa League pareggiata in Belgio, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la gara: "Abbiamo un po' di sfortuna, ma bisogna cercare di andare oltre questo e cercare di fare punti che non stiamo facendo. Dobbiamo stare testa bassa, pensare partita per partita e cercare di fare i più punti possibili".

Non siete calciatori che si danno alibi, è più una questione di testa?

"Sì, sicuramente. I risultati ti portano a vivere meglio le partite, la settimana. Ci sono delle prestazioni in cui ci sono stati episodi un po' sfortunati. Possibile rigore, il palo di Baldanzi e altre occasioni. Alla prima sbavatura prendiamo gol e non portiamo a casa i tre punti. È difficile, ma non bisogna darci per sconfitti. Continuiamo a cercare di fare girare la ruota per portare a casa i tre punti che sono la cosa più importante".

Il rigore era nettissimo nei tuoi confronti e non ti sei reso conto lì?

"No, in campo ho sentito che mi ha toccato e sono caduto perché ho sentito il tocco. Dal campo ci sono arbitro e VAR che sono lì apposta per controllare. L'arbitro mi ha detto che avevano controllato e che non era. Siamo andati avanti anche su quello".