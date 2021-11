Roma, Mancini: "Gli arbitri possono sbagliare. Ma per me è una presa in giro"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, a DAZN ha rincarato la dose sulle decisioni dell'arbitro Maresca durante la sfida contro il Milan. “Non voglio mancare di rispetto a nessuno, i direttori di gara possono sbagliare, per me è una presa in giro. Soprattutto guardando il rigore di Pellegrini". Poi continua. “Io vengo descritto come un rompiscatole, con tutta la mia educazione, sono andato da lui a chiedergli cosa avesse visto. Se vieni richiamato dal Var probabilmente c’è un errore. Sono aiutati da 4-5 arbitri, adesso neanche all’Olimpico ma in un’altra zona, con tutta la serenità di questo mondo. Per me è un contrasto normale fra due bestie, Ibra non calcia, non c’è possibilità di gol. Sul rigore di Pellegrini non ho detto niente, Kjaer non prende la palla, ma solo il polpaccio e la calcio. Mi sembra una presa in giro”.