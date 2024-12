Roma, Mancini: "Sempre bello fare gol davanti ai tifosi, ci aiutano a dare di più"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la vittoria conquistata all'Olimpico contro il Lecce:

Contento per il gol?

"È sempre bello fare gol davanti ai nostri tifosi, che sono sempre là a darci quella cosa in più. Sono contento per il gol, mi batto la mano sul cuore perché i tifosi sono il cuore della Roma".

Che cosa vi ha chiesto Ranieri?

"Il mister chiede ai più grandi di aiutare i giovani. Oggi mi ha detto di aiutare Abdulhamid. Ogni allenatore sue caratteristiche e visioni. Noi cerchiamo di fare il meglio per la Roma":