Ufficiale
Casarano, il giovane Antinucci torna in Serie D: giocherà in prestito al Real Normanna
TUTTO mercato WEB
Arrivato nel corso di questa estate dall’Isernia, dove nella passata stagione aveva disputato 28 gare condite da due reti, il centrocampista Antinucci ha già salutato il Casarano per tornare in Serie D. Come comunicato dal club pugliese il giovane giocatore si è trasferito in prestito al Real Normanna. Questa la nota:
"La società Casarano calcio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito, il calciatore Andrea Antinucci, classe 2007, alla società Real Normanna, squadra che milita nel girone H del campionato di serie D".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Le più lette
3 L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Ora in radio
17:05A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Serie A
CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Serie B
Serie C
Calcio femminile