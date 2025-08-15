Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma

Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il ParmaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:23Serie A
di Niccolò Righi

Come riferisce quest'oggi Tuttosport tra le proprie pagine, la Juventus è ormai vicinissima a riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo settimane di attesa e riflessioni, l’attaccante francese sembra finalmente destinato a vestire di nuovo la maglia bianconera. L’accelerazione delle ultime ore, accompagnata dal via libera della proprietà, ha tranquillizzato il giocatore e spento definitivamente le voci su possibili alternative in Premier League o una permanenza a Parigi.

Il francese ha sempre dato priorità alla Juventus, anche nei momenti di incertezza, e il forte legame con il tecnico Igor Tudor è stato decisivo per resistere alle pressioni del PSG, che sperava in offerte più sostanziose dall’estero. L’intesa tra i club non è ancora ufficiale, ma l’accordo è vicino: prestito oneroso con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla qualificazione Champions dei bianconeri. Si parla di un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro, tenendo conto dei 5 milioni già versati per il prestito di gennaio.

L’obiettivo, si legge, è quello di chiudere entro il debutto in campionato, fissato per il 24 agosto contro il Parma, dove il francese punta già ad esserci. Un colpo atteso e voluto, che potrebbe rappresentare una svolta anche nel futuro di Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Juventus, intesa raggiunta con il PSG per Kolo Muani. Tuttosport annuncia: "Ekkolo!"... Juventus, intesa raggiunta con il PSG per Kolo Muani. Tuttosport annuncia: "Ekkolo!"
Tudor merita nuovi rinforzi. Tuttosport in prima pagina: "Juve, ora Kolo e O'Riley"... Tudor merita nuovi rinforzi. Tuttosport in prima pagina: "Juve, ora Kolo e O'Riley"
Juventus, caccia ai fondi per l'assalto a Kolo Muani: anche Savona può essere ceduto... Juventus, caccia ai fondi per l'assalto a Kolo Muani: anche Savona può essere ceduto
Altre notizie Serie A
Derby con la Roma alla quarta e alla penultima giornata: il calendario della Lazio... Derby con la Roma alla quarta e alla penultima giornata: il calendario della Lazio
Mente sopraffina e piedi da Pallone d'Oro: chi è Modric e cosa potrà portare al nuovo... Mente sopraffina e piedi da Pallone d'Oro: chi è Modric e cosa potrà portare al nuovo Milan
Roma, El Shaarawy: "Champions una priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli... Roma, El Shaarawy: "Champions una priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Allegri torna a Torino a ottobre, il derby della Mole all'ultima giornata: il calendario... Allegri torna a Torino a ottobre, il derby della Mole all'ultima giornata: il calendario della Juventus
Le giovanili con Ajax e Bayern prima del Celtic: chi è Kuhn, ennesimo talento del... Le giovanili con Ajax e Bayern prima del Celtic: chi è Kuhn, ennesimo talento del Como
Il Napoli punta forte su Andy Diouf del Lens: pronta un'offerta da 20 milioni di... Il Napoli punta forte su Andy Diouf del Lens: pronta un'offerta da 20 milioni di euro
Il derby d'Italia alla terza giornata, quello col Milan alla dodicesima: il calendario... Il derby d'Italia alla terza giornata, quello col Milan alla dodicesima: il calendario dell'Inter
Un altro centravanti da 40 milioni. Chi è Evan Ferguson, il nuovo bomber di Gasperini... Un altro centravanti da 40 milioni. Chi è Evan Ferguson, il nuovo bomber di Gasperini alla Roma
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
5 Juventus, per Vlahovic timida ipotesi Newcastle: diventerebbe concreta con l'addio di Isak
Ora in radio
TMWRadio Calciomercato e Ritiri 14:05TMWRadio Calciomercato e Ritiri live!
TMWRadio Calciomercato e Ritiri
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, El Shaarawy: "Champions una priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Immagine top news n.1 Atalanta, Juric: "Lookman con me è stato corretto. Gasp qui come Ferguson allo United"
Immagine top news n.2 Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma
Immagine top news n.3 Manu Koné non esclude necessariamente Lookman: l'Inter sogna il doppio colpo
Immagine top news n.4 Inter, da Lookman a Kone. I nerazzurri pronti a cambiare obiettivo, tra una settimana
Immagine top news n.5 La Juventus perde Miretti ma trova un potenziale acquirente per Nico Gonzalez
Immagine top news n.6 Leoni al Liverpool, annuncio atteso nelle prossime ore. Cessione record per il Parma
Immagine top news n.7 L'Inter aspetta Lookman per un'altra settimana al massimo. Tra gli obiettivi anche Solet
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.2 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.4 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Barlocco: "Vogliamo essere protagonisti. Padova? Ho rinnovato perché qui sto bene"
Immagine news Serie A n.2 Cuoghi: "Juve, troppi punti interrogativi. Allegri senza coppe può far bene"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: “Conte in tre anni vincerà qualcosa di più grande dello Scudetto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Derby con la Roma alla quarta e alla penultima giornata: il calendario della Lazio
Immagine news Serie A n.2 Mente sopraffina e piedi da Pallone d'Oro: chi è Modric e cosa potrà portare al nuovo Milan
Immagine news Serie A n.3 Roma, El Shaarawy: "Champions una priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Immagine news Serie A n.4 Allegri torna a Torino a ottobre, il derby della Mole all'ultima giornata: il calendario della Juventus
Immagine news Serie A n.5 Le giovanili con Ajax e Bayern prima del Celtic: chi è Kuhn, ennesimo talento del Como
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli punta forte su Andy Diouf del Lens: pronta un'offerta da 20 milioni di euro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Si parte in casa con il Mantova, poi le lontane trasferte di Bari e Avellino. Il calendario del Monza
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, ecco la prima punta per Dionigi: in arrivo Novakovich dal Venezia
Immagine news Serie B n.3 Sottil sfida subito la Sampdoria, i derby con Reggiana e Cesena: il calendario del Modena
Immagine news Serie B n.4 Subito la sfida con il Monza, l'ultima in casa del Frosinone. Il calendario del Mantova
Immagine news Serie B n.5 Empoli, il giovane Stubljar saluta a titolo definitivo: giocherà nel Groningen
Immagine news Serie B n.6 Si parte da Chiavari, a ottobre il primo derby con l'Avellino: il calendario della Juve Stabia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts
Immagine news Serie C n.2 Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco
Immagine news Serie C n.3 Casarano, il giovane Antinucci torna in Serie D: giocherà in prestito al Real Normanna
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Palella saluta dopo un anno e mezzo: ha risolto il proprio contratto
Immagine news Serie C n.5 Un giorno solo al via della Coppa Italia: inizia il countdown per la stagione di Serie C
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, caccia al vice-Costa: da Tonetto a Dimarco i nomi sul taccuino di Zamuner
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Cantore e Boattin negli USA a Linari e Giacinti: quanto piacciono le italiane all'estero
Immagine news Calcio femminile n.3 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Krumbiegel e Vangsgaard stendono il Como. Juve prima finalista della Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…