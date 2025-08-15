Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma

Come riferisce quest'oggi Tuttosport tra le proprie pagine, la Juventus è ormai vicinissima a riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo settimane di attesa e riflessioni, l’attaccante francese sembra finalmente destinato a vestire di nuovo la maglia bianconera. L’accelerazione delle ultime ore, accompagnata dal via libera della proprietà, ha tranquillizzato il giocatore e spento definitivamente le voci su possibili alternative in Premier League o una permanenza a Parigi.

Il francese ha sempre dato priorità alla Juventus, anche nei momenti di incertezza, e il forte legame con il tecnico Igor Tudor è stato decisivo per resistere alle pressioni del PSG, che sperava in offerte più sostanziose dall’estero. L’intesa tra i club non è ancora ufficiale, ma l’accordo è vicino: prestito oneroso con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla qualificazione Champions dei bianconeri. Si parla di un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro, tenendo conto dei 5 milioni già versati per il prestito di gennaio.

L’obiettivo, si legge, è quello di chiudere entro il debutto in campionato, fissato per il 24 agosto contro il Parma, dove il francese punta già ad esserci. Un colpo atteso e voluto, che potrebbe rappresentare una svolta anche nel futuro di Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato.