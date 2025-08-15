Ufficiale
Sorrento, Palella saluta dopo un anno e mezzo: ha risolto il proprio contratto
Dopo un anno e mezzo in forza al Sorrento per il centrocampista classe 2004 Andrea Palella è arrivato il momento di una nuova avventura. Il calciatore, come comunicato dalla società campana, ha infatti risolto il contratto - in scadenza nel 2026 - ed è ora libero di accasarsi altrove a costo zero. Questa la nota della società:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. comunica l’avvenuta risoluzione del contratto che legava il club rossonero al calciatore Andrea Palella. A Palella, 15 apparizioni in campionato sin dal suo approdo in Penisola nel gennaio 2024, va il ringraziamento della società per la professionalità mostrata nel corso della sua esperienza con il Sorrento".
