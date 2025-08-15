Ufficiale Cesena, ecco il difensore Magni dal Milan: arriva in prestito con diritto di riscatto

Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione dall’AC Milan le prestazioni sportive del difensore Vittorio Magni.

Classe 2006, Magni cresce nel settore giovanile dell’AC Milan, risultando sempre uno dei più presenti sia nelle varie Under che in Primavera, formazione con cui esordisce a soli 17 anni.

Nella scorsa stagione si divide tra Under 20 e Milan Futuro, collezionando 16 presenze in in Serie C e altrettante nel Campionato Primavera 1, mentre nella stagione attuale è aggregato alla rosa della prima squadra rossonera.

Dal 2022, inoltre, Magni è un punto fermo delle nazionali giovanili Italiane, con cui ha disputato complessivamente 26 partite, prendendo parte sia al Campionato Europeo Under 17, che a quello Under 19 svoltosi la scorsa estate.