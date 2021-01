Roma, mercato e rinnovi: scatta l’era Tiago Pinto. ‘Con i Friedkin stessa idea di lavoro’

Ieri ha salutato tutti: amici, colleghi e calciatori. Oggi Tiago Pinto è pronto a sbarcare nella Capitale dopo aver superato il Covid che lo ha costretto a saltare le ultime due partite con il Benfica. Ai canali del club portoghese è stato chiaro: “Ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro con i proprietari del club. Andrò lì per modernizzare il settore sportivo. Quando sarò lì poi capirò meglio cosa ci sarà da fare”. Un’idea, però, se l’è già fatta in questi giorni di conference call con dirigenti e allenatore per non arrivare impreparato a Trigoria perché gli appuntamenti saranno tanti a partire dal mercato (al via il 4 gennaio) per poi passare ai rinnovi e come detto dallo stesso dirigente al ‘creare una mentalità vincente’.

Si comincia dalla campagna acquisti e le richieste di Fonseca sono chiare: un attaccante e un esterno di difesa. I nomi che circolano per il reparto offensivo sono quelli di El Shaarawy, Yaremchuk e Bernard, più difficile Milik, per il quale già in estate era stato fatto un tentativo. Sulla fascia, invece, molto dipende anche dalle uscite: uno tra Bruno Peres e Santon deve essere venduto per far spazio a Montiel o chi per lui. Abreu, l’agente di Fonseca, ha proposto alla proprietà Frimpong del Celtic, ma la valutazione, almeno per ora, resta elevata. Concluso il mercato sarà la volta dei rinnovi e se quello di Mkhitaryan sembra una formalità, meno lo è quello di Lorenzo Pellegrini, sul quale pende la solita clausola scomoda. La volontà delle parti è continuare insieme e per questo a Trigoria c’è fiducia che l’intesa verrà trovata. Dopo il contratto del vice capitano sarà la volta di Zaniolo, Veretout, Ibanez e Villar, tutti calciatori che Fonseca non vuole perdere e anche il portoghese sarà l’osservato speciale del nuovo GM, perché è vero che l’opzione per il terzo anno di contratto scatta con il quarto posto a fine stagione, ma molto dipenderà anche da come la Roma entrerà in Champions.