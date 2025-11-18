L'apertura de La Stampa: "Spalletti ritrova la Juve, Thuram a ripetizioni di costruzione e regia"
Al rientro dalla sosta la Juventus sarà impegnata in trasferta contro la Fiorentina, al momento ultima in classifica ed avversaria al Franchi sabato alle ore 18. Luciano Spalletti studia le mosse per strappare punti contro i viola e valuta le condizioni dei Nazionali che pian piano stanno facendo ritorno a Torino: "Spalletti ritrova la Juve, Thuram a ripetizioni di costruzione e regia - scrive La Stampa nel titolo principale della sua prima pagina sportiva -. Ieri Vlahovic al J Medical. Gli esami confermano: lieve fastidio. Oggi rientra buona parte dei Nazionali, lavori in vista di Firenze".
Spazio anche al Torino e in particolare al nuovo duello tra i pali granata approfondito dall'ex Silvano Martina: "Il Toro deve sfruttare il momento di Paleari. Israel porti pazienza" si legge. Poi il quotidiano aggiunge: "Silvano Martina, l'ex portiere granata e il ballottaggio tra i pali: 'Ora i secondi possono emergere di più rispetto a una volta'".
