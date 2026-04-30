Roma, dal Messico il nome nuovo per la difesa: trattativa per Reyes, che è già in citta
La stagione deve ancora chiudersi, ma in casa Roma si lavora già con largo anticipo in vista dell’estate. Tra i profili monitorati per rinforzare la rosa spunta un nome nuovo per la difesa: quello di Israel Reyes. Secondo quanto riferito dai colleghi messicani di TUDN Radio, il club giallorosso avrebbe avviato i contatti per il difensore centrale classe 2000, attualmente in forza al Club America.
Non solo interesse: il giocatore sarebbe già arrivato nella Capitale, segnale di una trattativa che potrebbe entrare presto nel vivo. Reyes rappresenta un profilo giovane ma già con esperienza internazionale, destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Il difensore messicano sarà infatti impegnato anche con la sua nazionale nel prossimo Mondiale, vetrina importante per consolidare il proprio valore.
Proprio per questo motivo, appare difficile immaginare una sua permanenza a lungo termine nel club di Città del Messico. La Roma osserva con attenzione e prova ad anticipare la concorrenza, inserendosi in una fase delicata ma potenzialmente decisiva per il futuro del giocatore.