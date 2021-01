Roma-Mkhitaryan, le ultime sul rinnovo: c'è la base d'accordo, ma serve l'ok definitivo dell'armeno

Ultime da casa Roma sul rinnovo di Mkhitaryan. C’è infatti una base di accordo per il rinnovo - sottolinea Sky Sport - ma prima di poterlo depositare la Roma deve avere l’ok del calciatore, in una situazione simile a quella di Salah che alla fine decise di non restare alla Fiorentina. La Roma infatti vorrebbe togliere questa possibilità dall’accordo così da non rischiare di perdere il giocatore.