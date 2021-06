Roma, Mourinho convoca Zaniolo una settimana prima per studiare il programma di lavoro

La nuova stagione di Nicolò Zaniolo, che non si è mai fermato per farsi trovare pronto il 6 luglio, giorno del raduno, inizierà con una settimana di anticipo. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport infatti, il talento della Roma arriverà a Trigoria martedì prossimo, convocato da Mourinho prima dei compagni, per iniziare a studiare il programma di lavoro con i collaboratori dello Special One. L’ultimo mese è stato molto importante per il completo recupero, i miglioramenti quotidiani gli hanno fatto tornare l’entusiasmo dopo la delusione di aver perso l’Europeo. Il ginocchio risponde perfettamente, il muscolo ha recuperato tonicità. Nicolò ora calcia tranquillamente il pallone, si è concesso anche qualche partita a padel con gli amici, con Mourinho che lo ha motivato spesso, facendolo sentire importante. C’è grande attesa per il suo ritorno in campo, Zaniolo può tornare a fare la differenza.