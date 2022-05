Roma, Mourinho evita la sovraesposizione mediatica. Niente dichiarazioni dopo la gara col Torino

José Mourinho ha scelto di non parlare al termine di Torino-Roma. Il tecnico portoghese, dopo essere intervenuto mercoledì al Media Day, ha scelto di concerto con la società di non esporsi troppo in questi giorni che avvicinano i giallorossi alla finale di UEFA Europa Conference League.