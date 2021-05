Roma, Mourinho in continuo contatto con Pinto ma non arriverà prima di fine campionato

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Tempo, José Mourinho sta già lavorando a pieno ritmo in vista della prossima stagione della Roma, seguendo ogni partita e visionando anche quelle precedenti. Il quotidiano riporta come il portoghese stia seguendo le vicende giallorosse in "maniera maniacale" restando in costante contatto con il general manager Tiago Pinto. Lo Special One comunque non arriverà in città prima della fine del campionato, quando il club saluterà anche nella pratica l'attuale allenatore Fonseca potendo così sancire l'inizio dell'era Mouirinho.