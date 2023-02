Roma, Mourinho: "Parlerò a fine stagione, avrò tanto da dire. Ora non è il momento"

José Mourinho ne ha per tutti davanti ai microfoni di DAZN. Il tecnico della Roma si è fatto sentire dopo la vittoria contro l'Hellas Verona rimanendo però criptico sul proprio futuro: "Ne parliamo a fine stagione, avrò tanto da dire, ora non è il momento. In un anno e mezzo qui io non ho mai concesso un'intervista, parlo solo in conferenza stampa e alle tv nel pre e nel post-partita perché sono obbligato altrimenti arriva una multa al club o a me. Interviste zero: magari sbaglio, ma voglio aspettare fino alla fine".