Roma, Mourinho perde un collaboratore ma potrebbe ritrovare Samuel al suo fianco

Nel toto-staff per quanto riguarda il prossimo allenatore della Roma José Mourinho, esce di scena uno dei fedeli collaboratori del portoghese, ovvero Ricardo Formosinho che ha preferito volare in Sudan per sedere come primo allenatore sulla panchina dell'Al-Hilal. Nuno Santos dovrebbe essere il nuovo allenatore dei portieri al posto di Savorani a cui non è stato rinnovato il contratto. Per il ruolo di collaboratore che sia "emenazione romanista" che Mou vuole con sé, nonostante in città si sogni Totti e De Rossi, è Samuel il candidato che pare più caldo anche se il doversi liberare dai vincoli con la Nazionale argentina non è compito così banale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.