Roma, Mourinho si gode l'impresa di Bergamo: "Miglior gara della stagione. Spirito fantastico"

José Mourinho commenta ai microfoni di DAZN il netto successo della Roma (1-4) sul campo dell'Atalanta. Miglior partita della stagione? : "Penso di sì. Spirito fantastico, i giocatori sapevano che giocare contro l'Atalanta significava avere dei momenti di sofferenza. Siamo stati forti sotto tutti i punti di vista. Bravissimo l'arbitro perché in questo tipo di partite non è semplice e serviva un direttore di gara d'esperienza".

Sullo spirito di sacrificio della squadra

"Uno come Karsdorp pur in difficoltà, coin i parastinchi distrutti ha stretto i denti perché non aveva sostituti e merita gli applausi. Si è sempre sottolineato come la Roma fosse incapace di vincere contro le grandi di Serie A, che mancavano 19 mesi. Ecco, ora sono passati 20 minuti dall'ultima volta che abbiamo battuto una big".

Sulla corsa Champions

"Possiamo guardare la nostra panchina, con giocatori giovani e inesperti. Una cosa è fare cambi tecnici, un'altra di emergenza. Quando giochi con una squadra di questo livello, a parte l'Inter che per me è di un altro livello, non basta l'organizzazione tattica ma serve anche il carattere. Ho detto ai miei che dovevamo venire qui e sorprendere tutti".

Abraham puà arrivare a 20 gol?

"Certo. È quello che lui faceva in Inghilterra. Io non sono preoccupato per i gol, semmai lo ero nell'interpretare il fatto che deve giocare in una squadra che non è dominatrice, a differenza di quando era in Inghilterra. Da noi un attaccante deve fare tante cose, non solo gol. È cresciuto tanto, farà più gol e non ho dubbi".

Grande prestazione e gol di Zaniolo

"È importante che abbia segnato. Ma devo sottolineare che lui ha preso un cartellino giallo dopo 7 minuti ed è stato bravo a gestirsi, interpretando molto bene il gioco senza che ci fosse bisogno che lo sostituissi. Mi è piaciuta la sua stabilità emozionale".