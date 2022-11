Roma, nessun rinnovo automatico per Belotti ma c'è la voglia di continuare insieme

Nell'ambito dei discorsi per i rinnovi in casa Roma va considerata anche la situazione di Andrea Belotti che questa estate ha firmato un contratto di un solo anno con opzione di rinnovo per altri due, esclusivamente per questioni di FFP, dopo l’accordo con la UEFA. La scadenza è giugno 2023, così come la volontà di continuare insieme. Ma l’inizio di stagione è stato zoppicante e le prestazioni in campo ancora non hanno fatto scattare nessuna opzione di rinnovo automatico, sottolinea Il Tempo.