Roma, nuove candidate per Otavio. Attesa El Shaarawy. E dietro...

Un weekend calcisticamente da dimenticare per la Roma, che si conclude con l’irruzione di concorrenti illustri nella corsa al centrocampista del Porto Otavio. Il giocatore, che si svincolerà a fine stagione, oltre ai contatti approfonditi con i giallorossi ne ha intessuti altri tramite il suo Entourage con il Milan, la Juventus, il Napoli e gli inglesi del Leicester. Vedremo chi la spunterà. Nel frattempo i giorni stringono anche sul tema legato ad El Shaarawy: il Faraone sta aspettando sempre la fumata bianca per il suo ritorno in maglia giallorossa, ma la quadra a livello economico non è ancora stata reperita. Dietro il preferito di Fonseca è Celik, ma anche in questo caso c’è parecchio margine economico da colmare, come testimoniato dal tentativo in extremis per Reynolds nonostante l’accordo con la Juventus via Benevento. Il River non perde le speranze di provare a blindare Montiel, per il quale i capitolini hanno comunque avanzato una proposta da 7 milioni sentendosene chiedere 5 in più. Insomma, un puzzle complesso che necessita ancora di essere sistemato in molte delle sue tessere chiave.