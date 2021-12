Roma, nuovo nome per la fascia destra: Dest è in uscita dal Barcellona, che vuole vendere

Nome nuovo per la fascia destra della Roma: secondo quanto scrive El Catalan, la Roma sarebbe interessata al terzino del Barcellona Sergino Dest, che potrebbe lasciare la squadra blaugrana già in gennaio: i giallorossi sarebbero al momento interessati ad un prestito, mentre il Barça ha bisogno di cedere per rimpinguare un bilancio che in estate lo ha costretto persino a dire addio a Messi.