Roma, obbligatorio vendere per dare l'assalto a Kostic: da Nzonzi a Olsen, il punto sulle uscite

Prima di poter dare l'assalto a Filip Kostic, per il quale proseguono i colloqui, la Roma deve obbligatoriamente cedere diversi esuberi e il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle uscite. Steven Nzonzi non ha ancora accettato il Benfica, Robin Olsen ha delle proposte dalla Germania ma vuole rifletterci su. Amadou Diawara, per ora, rifiuta ogni ipotesi di addio, anche in prestito. Per Edin Dzeko e Alessandro Florenzi, poi, è tutto fermo. Infine Federico Fazio e Javier Pastore, le cessioni più complicate, ad oggi hanno una sola soluzione: risolvere anticipatamente il contratto, visto che non ci sono richieste.