Roma, oggi Mourinho incontrerà Dzeko: in ballo c'è il futuro dell'attaccante bosniaco

Riparte la stagione della Roma. Nella giornata di oggi, i calciatori giallorossi si recheranno a Trigoria per i tamponi di rito e sarà anche l’occasione per José Mourinho di incontrare Edin Dzeko. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i due si parleranno con il tecnico portoghese che potrà capire se il bosniaco sarà il centravanti anche per la prossima stagione. Lo Special One stima il giocatore che quest’anno potrebbe trovare nuovi stimoli con la maglia della squadra della Capitale.