Roma, Paredes rimane nel mirino del Boca Juniors. Ma la decisione non è ancora presa

Il futuro di Leandro Paredes potrebbe riportarlo dove tutto è cominciato. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il Boca Juniors continua a insistere con forza per riportare a casa il centrocampista argentino. Il club di Buenos Aires considera Paredes una priorità assoluta per la sessione estiva di mercato e sarebbe pronto a fare di tutto pur di convincerlo.

La decisione finale spetterà a Paredes, che al momento non ha ancora preso una posizione definitiva. L’argentino ha sempre manifestato un grande attaccamento al Boca, club che lo ha lanciato nel grande calcio, ma resta da capire se sia pronto a lasciare l’Europa per fare ritorno in patria.

Nel suo contratto è presente una clausola pro-Boca, come confermato dallo stesso Paredes: "Hai una clausola che ti consentirebbe di andare al Boca?

Sì, è vero, c'è, l'ho già detto ma preferisco non parlarne. Ogni volta che uno parla si generano aspettative, allora preferisco che le cose accadano quando devono accadere, come ho sempre fatto nella mia carriera".