Roma, Pastore torna in campo dopo 287 giorni. Il Messaggero: "Cammina con classe"

Javier Pastore ieri nel match contro il Bologna è tornato in campo con la maglia della Roma ben 287 giorni dopo gli ultimi 9 minuti disputati contro il Milan lo scorso 28 giugno. Secondo il Messaggero "ha camminato con classe" agendo da falso nove nel quarto d'ora che gli ha concesso Fonseca. La 33esima presenza in giallorosso in 3 anni non proprio da ricordare.