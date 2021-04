Roma, Pastore vuole tornare al Talleres: "Sento il presidente, a giugno vediamo"

vedi letture

Il centrocampista giallorosso Javier Pastore ha rilasciato un'intervista a Mundo D confermando i contatti avuti con il presidente del Talleres, Andrés Fassi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Ho parlato molto con Andrés quest'anno, ha cercato di fare di tutto per poter prendermi a gennaio ma non si è potuto fare. La mia situazione con la Roma non è facilissima, a giugno vedremo quello che succederà dato che ho ancora 2 anni di contratto. Parliamo molto con Andrés e il mio desiderio di tornare c'è sempre, ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Adesso non è il momento giusto dato che per un anno non ho giocato, non ho ritmo. Per fortuna ora mi sento molto bene, voglio sentirmi attivo e in condizione per tornare dove voglio giocare, altrimenti sarebbe inutile tornare senza poter aiutare".