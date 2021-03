Roma, Pau Lopez: "Contento per la qualificazione, adesso vogliamo i tre punti con il Napoli"

Una grande parata su Marlos per Pau Lopez nel secondo tempo a Kiev, ai microfoni di Sky Sport l'estremo difensore della Roma ha esternato la sua soddisfazione per il passaggio del turno. "Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene, ci siamo difesi ma l'importante non era prendere gol subito. Sono contento della qualificazione, siamo ai quarti ed è un passo avanti. Dopo la sconfitta di Parma è il momento di fare i tre punti contro il Napoli, dobbiamo vincere perché contro le big abbiamo fatto fatica. Champions? Undici partite alla fine, speriamo di si".