Roma, Pedro ritrova il Sassuolo e Fonseca cerca risposte per il finale di stagione

“Il corso del vero amore non è mai andato liscio”, direbbe Shakespeare se vedesse oggi il rapporto tra la Roma e Pedro. Una storia iniziata nel migliore dei modi e poi ‘appassitasi’ con il decorrere dell’avventura giallorossa dello spagnolo. A fare da spartiacque la gara con il Sassuolo di un girone fa. Prima di quella sfida giocò tutte e dieci le partite di Serie A disputando sempre almeno 72 minuti, segnando 3 gol e contribuendo con altrettanti assist. Un rendimento che lo aveva reso imprescindibile per Fonseca, tanto dal non fargli saltare nemmeno una partita di Europa League se non quella di ritorno con il Cluj. Poi all’Olimpico a dicembre arriva il Sassuolo di De Zerbi e accade l’imponderabile. Doppio giallo ingenuo ed espulsione a Pedro dopo 41 minuti di gioco. Un episodio che condiziona la gara fermandola sullo 0-0 nonostante la Roma giochi meglio anche in dieci. Da quel giorno, però, qualcosa cambia nella storia dell’ex Chelsea a Roma. Nelle successive 18 partite di Serie A ne salta una per squalifica e 6 per infortunio, mentre delle restanti 11 solamente in 5 occasioni comincia dal primo minuto. Dimezzato praticamente il minutaggio rispetto all’inizio della stagione e anche sotto il profilo realizzativo il rendimento è calato drasticamente. Una sola rete messa a segno e nella gara con l’Udinese quando il risultato era già sul 2-0. Il 2021 poi ha portato anche a qualche frizione con Fonseca. La prima nata durante il riscaldamento al Franchi di Firenze prima della partita con Pedro che chiedeva il perché delle recenti panchine e la seconda nella gara prima della sosta con il Napoli quando, sempre lo spagnolo, voleva delucidazioni sulle motivazioni che avessero spinto Fonseca a sostituirlo. Insomma, il rapporto tra i due non può essere definito idilliaco come a inizio anno e i recenti risultati della Roma non hanno aiutato. Ora, però, il tecnico portoghese avrà di nuovo bisogno del miglior Pedro e già sabato, proprio contro il Sassuolo. Anche perché Mkhitaryan resterà ai box più del previsto, gli impegni saranno tanti e la doppia sfida con l’Ajax dirà molto del futuro della squadra e dello spagnolo. Il contratto triennale firmato in estate scade nel 2023 e la permanenza dipenderà anche da chi siederà sulla panchina giallorossa. Dovesse arrivare Sarri (con il quale al Chelsea ha vinto un'Europa League) potrebbe restare.