Roma, Pedro: "Spero di poter recuperare per la gara di ritorno e aiutare la squadra"

vedi letture

Pedro non potrà prendere parte alla partita di andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United, ma l'attaccante della Roma ha già fissato l'obiettivo rientro per la prossima settimana e dunque per la sfida di ritorno: "Verificato

Purtroppo oggi non potrò essere con la squadra ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno. La Roma non si discute, si ama! Daje e Forza Roma". Ecco il messaggio su Instagram, affiancato dal video della folla che ieri a Trigoria ha voluto caricare la squadra in vista del big match di oggi.