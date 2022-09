Roma, Pellegrini al lavoro per esserci contro l'Inter. Il ruolo? Dipende da Dybala

vedi letture

Lorenzo Pellegrini al lavoro per recuperare dall'infortunio che, anche in via precauzionale, gli è costato la Nazionale. Il centrocampista della Roma, spiega il Corriere dello Sport, ha lavorato anche nei giorni liberi concessi da Mourinho alla squadra, curandosi con un pool di specialisti. L'obiettivo è giocare il big match di sabato contro l'Inter, anche se la posizione in campo dipenderà pure da Paulo Dybala, impegnato con l'Argentina negli Stati Uniti: se la Joya ci sarà, Pellegrini sarà impiegato a centrocampo, altrimenti in posizione più offensiva.