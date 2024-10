Roma, Pellegrini 'capitano solo': contestato dai tifosi, nessun segnale per il rinnovo

Momento non facile per Lorenzo Pellegrini, protagonista di un inizio di stagione non brillante con la Roma e reduce dall'espulsione con la maglia dell'Italia che in qualche modo ha dato il via alla rimonta del Belgio nell'ultimo match di Nations League. Sembra passata una vita dall'ottobre del 2021, quando firmò il rinnovo del contratto fino al 2026 ne primi mesi di una stagione chiusa alzando la Conference League da capitano.

Il suo rendimento è ben lontano da quello mostrato nella stagione 2021/22, chiusa con 14 gol e 8 assist. Da lì in poi un rapporto non chiuso nel migliore dei modi con Mourinho, brillando in seguito solo nelle prime uscite con De Rossi in panchina e non essendoci poi con l'avvento di Juric. Più ombre che luci dunque: una situazione che fa riflettere, a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto.

Come riporta il Corriere dello Sport, al momento non ci sono segnali per un ulteriore prolungamento. La società non si è fatta sentire, ma neanche l'entourage del giocatore si è mosso in tal senso. Un silenzio che, unito ai continui mugugni della tifoseria romanista nei suoi confronti, fa rumore. Solo il tempo dirà se per Pellegrini sia arrivato il momento di provare una nuova esperienza.