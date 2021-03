Roma, Pellegrini: "La Serie A non è calata, tutt'altro. Siamo al top con Liga e Premier"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida allo Shakthar Donetsk, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini difende la Serie A, che a suo dire non è certo calata di livello: "Non dal mio punto di vista. Quest'anno stiamo vivendo uno dei campionati più belli dopo il monopolio vissuto con la Juve. La Serie A è il campionato più complicato insieme a Premier League e Liga. Noi cerchiamo comunque di non rientrare in queste squadre che fanno fatica in Europa League vincendo domani e la prossima settimana così prendiamo due piccioni con una fava".