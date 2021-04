Roma, Pellegrini uomo in più: ha preso parte a 15 reti dei giallorossi in stagione

Lorenzo Pellegrini è l’uomo in più della Roma. Il centrocampista infatti in questa stagione ha preso parte a ben 15 reti della squadra giallorossa: sono otto le sue reti, l’ultima proprio contro l’Ajax nei quarti di finale giocati stasera, mentre sette gli assist forniti ai compagni.

15 - Per la prima volta in carriera Lorenzo #Pellegrini ha preso parte ad almeno 15 gol con la maglia della Roma in una singola stagione in tutte le competizioni (8 reti e 7 assist). Consapevolezza.#AjaxRoma #UEL pic.twitter.com/MoFV53ZOhM

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 8, 2021