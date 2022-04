Roma, per l'attacco si guarda in casa Barcellona: piace il 2001 Ez Abde

Nome nuovo per l'attacco della Roma. Secondo la stampa spagnola, i giallorossi sarebbero infatti sulle tracce di Abde Ezzalzouli, meglio noto semplicemente come Ez Abde, marocchino con passaporto classe 2001 del Barcellona. Già cercato nel mercato di gennaio, potrebbe approdare nella Capitale in estate per 10 milioni di euro.