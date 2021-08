Roma, per lo spagnolo Gonzalo Villar si fa avanti il Sassuolo

Il Sassuolo starebbe pensando al centrocampista della Roma Gonzalo Villar. Lo spagnolo, stando a quanto riportato da SkySport, non ha impressionato Mourinho in queste prime settimane e non è incedibile, per questo ci pensa la squadra allenata da Dionisi.