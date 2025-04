Roma, per Ndicka si ascoltano proposte dai 40 milioni in su. È una certezza del club

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio alla ritrovata solidità della difesa della Roma, che ha in Evan Ndicka una sicurezza già dallo scorso anno. Il quotidiano precisa che il club ci punta per il presente e per il futuro: Ndicka ha attirato l’attenzione di tanti club importanti. In Francia, intanto, la patria dove è nato e cresciuto, c’è il PSG che ha chiesto informazioni. In Germania, dove ha giocato per cinque anni vincendo l’Europa League con l’Eintracht, lo accoglierebbero volentieri. E poi occhio alle big spagnole e al mercato inglese.

"Non farò finta di niente ma rispetterò la Roma" ha detto il giocatore un paio di settimane fa. Segno che sì, di fronte a un’offerta che ne migliori le prospettive tecniche ed economiche vorrebbe poter valutare il trasferimento. Ma la Roma, che lo ha agganciato a parametro zero e gli ha fatto firmare un contratto da 4 milioni netti fino al 2028, non ha alcuna intenzione di venderlo, a meno che non si ragioni su bonifici dai 40 milioni in su.

Con la Roma ha raggiunto già quota 47 partite intere, saltando solo per una banale influenza la trasferta di Bruxelles contro il Saint-Gilloise. Se aggiungiamo le presenze con la nazionale, N’Dicka arriva a 52. Minuti totali: 4.680, recuperi esclusi.