Roma, per sostituire Spinazzola spunta anche Alex Telles del Manchester United

Spunta un novo nome per la sostituzione di Leonardo Spinazzola sull'out sinistro della nuova Roma di Josè Mourinho. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulla scrivania del ds giallorosso Tiago Pinto è arrivato anche il nome di Alex Telles, classe 1992 oggi al Manchester United ma con un breve passato all'Inter. Il giocatore, arrivato all'Old Trafford la scorsa estate dal Porto per 15 milioni, è considerato una riserva dal tecnico dei Red Devils Ole Gunner Solskjaer e per questo potrebbe salutare. La Roma, dal canto suo, potrebbe essere interessata solo in caso di prestito con diritto di riscatto.