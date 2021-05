Roma, Pinto ha incontrato l'agente di Fuzato: potrebbe restare per fare il secondo portiere

vedi letture

Nella giornata di ieri, l'agente del portiere della Roma Daniel Fuzato ha incontrato a Trigoria il direttore generale Tiago Pinto per parlare del futuro del giocatore che si sta mettendo in mostra in questo finale di stagione. La sensazione è che possa restare come secondo portiere, ma molto dipenderà da cosa succederà a Pau Lopez e a Olsen di ritorno dall'Everton. La Roma vorrebbe cederli tutti e due, ma non sarà semplice. se uno dei due non dovesse partire, Fuzato potrebbe comunque rinnovare l'accordo e andare in prestito, anche perché Pinto non lo vuole perdere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.