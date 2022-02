Roma, Pinto: "Non è il momento di pensare ai rinnovi: concentriamoci sul finale di stagione"

vedi letture

Tiago Pinto, general manager della Roma, parla in conferenza stampa al termine del mercato invernale che ha regalato due aggiunte alla squadra di Mourinho: "Una settimana dopo la fine del mercato estivo la domanda era sui rinnovi, come oggi. Oggi è il momento del collettivo: dobbiamo aiutare mister e giocatori a concentrarsi sui risultati della squadra a fare il massimo e raccogliere risultati che ci soddisfino. Non è il momento di parlare di mercato estivi e di rinnovi, dobbiamo lottare fino alla fine nelle tre competizioni, perché secondo me abbiamo la possibilità di fare bene".