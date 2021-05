Roma più delusa del Crotone? Cosmi: "Ho qualche dubbio, io sono molto dispiaciuto"

vedi letture

La Roma è più delusa del Crotone? "Ho qualche dubbio. Io sono molto dispiaciuto, per non usare qualche altro termine. Questa è una partita dove non c’è niente da giocarsi, se non la dignità", è stata la risposta dell'allenatore rossoblù Serse Cosmi nella conferenza stampa dell'anti-vigilia di Roma-Crotone.