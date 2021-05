Roma, priorità Xhaka per il centrocampo: Diawara possibile contropartita per l'Arsenal

Il primo obiettivo per il centrocampo della Roma è Granit Xhaka, per cui però l'Arsenal ha parecchie pretese. Al fine di abbassarle, però, il club giallorosso potrebbe spendere la carta Amadou Diawara, sulla lista dei partenti dopo l'arrivo di José Mourinho. In mediana c'è anche Gonzalo Villar dal futuro ancora incerto. Nei prossimi giorni saranno fatte valutazioni a tuttotondo, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport.