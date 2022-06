Roma, Reynolds resta in Belgio: è fatta per il prestito con diritto di riscatto al Westerlo, le cifre

Dal Kortijk al Westerlo, Bryan Reynolds cambia maglia ma resta in Belgio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione web, il terzino classe 2001 di proprietà della Roma si trasferirà al Westerlo, appena promosso in Jupiler Pro League, in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.