Roma, riduzione perdite e sviluppo del business: ecco perché i Friedkin hanno cambiato CEO

Da ieri Guido Fienga non è più il CEO della Roma. Il dirigente restarerà come advisor esterno ma non ricoprerà più il ruolo di "voce" dei Friedkin. Al suo posto è arrivato Pietro Berardi, che completerà così il management romanista al fianco dei proprietari americani. Perché si è arrivati a questa decisione? Da quando Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di vivere costantemente a Roma, non c'era più bisogno di un amministratore delegato operativo come Fienga, visto che le decisioni le prendono tutte in prima persona i proprietari giallorossi. Adesso c'era bisogno di un dirigente che seguisse lo sviluppo del business, visto i conti in rosso e i 500 milioni che gli americani hanno già speso per la Roma. Un dirigente che si occupi di migliorare questa situazione, ovvero proprio Berardi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.