Roma, rifinitura in vista dell'Europa League: assente Matic. Ci sono Pellegrini e Karsdorp

Seduta di rifinitura a Trigoria per la Roma di Jose Mourinho in vista della sfida contro l'Helsinki di domani in Europa League. Regolarmente in campo sia Lorenzo Pellegrini che Rick Karsdorp, mentre non è presente Nemanja Matic, a causa di un fastidio al flessore sinistro.